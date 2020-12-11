Освобожденные в Ливии россияне находятся в России

Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые были задержаны в Ливии в мае 2019 года, прибыли в Россию. Ранее член Общественной палаты РФ и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, что освобождение россиян стало возможным благодаря работе Минобороны РФ и МИД РФ.

«Все закончилось. Спецоперация по их освобождению завершена. Шугалей находится в Питере», - сообщил Малькевич «Звезде».

Позже глава Фонда защиты национальных ценностей пообещал сделать официальное заявление о том, как проходило освобождение граждан РФ.

Самер Суэйфан и Максим Шугалей были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Как утверждал глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии, россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы. Однако эти утверждения сразу же были опровергнуты российской стороной.