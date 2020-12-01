Задержание протаранившего толпу людей в Трире попало на видео

Опубликованы кадры задержания водителя, который протаранил группу пешеходов в немецком городе Трир. Судя по видео, автомобиль предполагаемого виновника трагедии, в результате которой погибли два человека, пришлось блокировать на оживленной улице.

Оперативники повалили водителя на землю и застегнули на его руках наручники. В это время участок проезжей части был заблокирован.

Инцидент произошел сегодня в пешеходной части населенного пункта. С места трагедии кареты скорой помощи доставили в больницы многочисленных пострадавших.

Официальные власти обратились к местным жителям с просьбой не посещать место происшествия, так как там проводится специальная операция.