Задержание протаранившего толпу людей в Трире попало на видео
Водитель протаранил группу людей в пешеходной зоне, поэтому медики отмечают большое количество пострадавших.
© Видео: EmpörterClown @EmporterC, Twitter © Фото: EmpörterClown @EmporterC, Twitter
Опубликованы кадры задержания водителя, который протаранил группу пешеходов в немецком городе Трир. Судя по видео, автомобиль предполагаемого виновника трагедии, в результате которой погибли два человека, пришлось блокировать на оживленной улице.
Оперативники повалили водителя на землю и застегнули на его руках наручники. В это время участок проезжей части был заблокирован.
Инцидент произошел сегодня в пешеходной части населенного пункта. С места трагедии кареты скорой помощи доставили в больницы многочисленных пострадавших.
Официальные власти обратились к местным жителям с просьбой не посещать место происшествия, так как там проводится специальная операция.