Машины медиков и спасателей: первые кадры с места трагедии в немецком Трире
В результате трагедии два человека погибли, многочисленные пострадавшие доставлены в больницы города.
© Видео: NewsTrier, Facebook © Фото: NewsTrier, Facebook
Опубликовано видео с места трагедии в немецком городе Трир, где легковой автомобиль протаранил группу пешеходов. В результате не менее двух человек погибли.
Инцидент произошел в городской пешеходной зоне. На опубликованных кадрах видны автомобили скорой медицинской помощи и спасателей. Автор ролика за кадром рассказывает о работе оперативников на месте происшествия.
В больницы населенного пункта госпитализированы многочисленные пострадавшие. Полиция просит граждан оставаться дома. Согласно предварительным данным, находившийся за рулем транспортного средства мужчина задержан. Помимо этого, есть информация о проведении спецоперации в районе происшествия.