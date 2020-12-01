Машины медиков и спасателей: первые кадры с места трагедии в немецком Трире

Опубликовано видео с места трагедии в немецком городе Трир, где легковой автомобиль протаранил группу пешеходов. В результате не менее двух человек погибли.

Инцидент произошел в городской пешеходной зоне. На опубликованных кадрах видны автомобили скорой медицинской помощи и спасателей. Автор ролика за кадром рассказывает о работе оперативников на месте происшествия.

В больницы населенного пункта госпитализированы многочисленные пострадавшие. Полиция просит граждан оставаться дома. Согласно предварительным данным, находившийся за рулем транспортного средства мужчина задержан. Помимо этого, есть информация о проведении спецоперации в районе происшествия.