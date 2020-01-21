Госдума рассмотрит поправки в Конституцию 23 января

Уже 23 января депутаты Госдумы могут в первом чтении рассмотреть законопроект о поправке в Конституцию. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Сначала документ рассмотрят члены комитета по госстроительству и законодательству. Там уже рассказали, что вступление в силу изменений в основной закон не будет одномоментным, а процедура голосования по этому проекту будет разработана вместе с Центризбиркомом.

С законодательной инициативой в ходе своего послания Федеральному Собранию выступил Владимир Путин. Еще один документ, внесенный президентом, парламентарии рассмотрели сегодня в первом чтении, они одобрили введение должности заместителя председателя Совбеза. Ранее на этот пост глава государства предложил экс-премьера Дмитрия Медведева.