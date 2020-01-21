Новый коронавирус из Китая сразил уже почти 300 человек

Новый коронавирус 2019-nCoV, который атаковал жителей китайского города Ухань, стремительно выходит за пределы страны. Согласно данным Роспотребнадзора, в мире на 21 января 2020 зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания. Из них 287 в Китае (преимущественно в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), два в Таиланде, один в Японии, один в Республике Южная Корея. Четыре человека, зараженные вирусом, скончались.

Кроме того, на данный момент известно о 15 зараженных медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку.

Роспотребнадзор с первых дней распространения вируса организовал мониторинг за эпидемиологической обстановкой и принял дополнительные меры, чтобы усилить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу РФ.

Ведомство предупреждает, что держит ситуацию под контролем, однако в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, рекомендует соблюдать меры предосторожности.

В частности, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду; не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; использовать средства защиты органов дыхания (маски) и мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

Ранее «Звезда» обратилась в НИИ вирусологии имени Ивановского, чтобы выяснить, какие еще опасные вирусы существуют на планете. Согласно экспертной оценке профессора Михаила Щелканова, новый китайский коронавирус входит в пятерку наиболее страшных на планете. Помимо него он назвал лихорадку Эбола, вирус гриппа А, вирус Нипах и лихорадку Денге.