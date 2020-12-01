Путин рассказал об огромном потенциале российской нефтехимии

Владимир Путин заявил, что у российской нефтехимии есть огромный потенциал роста не только внутри страны. По мнению президента России, есть возможности занять ниши также на глобальном рынке.

«У российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке - для этого у нас есть все возможности», - подчеркнул глава государства во время совещания по развитию нефтегазохимической отрасли.

Также Путин заявил, что в последние годы нефтегазохимия демонстрирует «хорошие уверенные» результаты: запускаются новые современные производства, увеличиваются объемы выпуска продукции, а также, по словам президента, постепенно снижается зависимость от импорта.