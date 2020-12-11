Саммит Евросоюза согласовал введение новых санкций против Турции

В ЕС решили расширить индивидуальные санкции против граждан Турции для «сдерживания ее агрессивных действий». Сейчас такие санкции уже действуют в отношении двух граждан страны, которые были введены за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье.

Как пишет агентство France Press, в ноябре ЕС продлил действие этих санкций на год, до 12 ноября 2021 года, и теперь готов включить в санкционный список и других граждан страны.

«Если Турция продолжит свои незаконные и агрессивные действия, могут быть приняты дополнительные меры», - предупредили в Евросоюзе.

Накануне европейского саммита глава Евросовета Шарль Мишель констатировал отсутствие позитивной динамики в действиях Турции в Восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что ЕС хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Турцией, и готов использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты, если не будет никаких позитивных изменений в этом направлении.