Попова объявила о наличии у РФ прототипов вакцины от ВИЧ

У России есть несколько прототипов вакцин от ВИЧ. Об этом журналистам рассказала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Она назвала степень готовности российской вакцины от вируса иммунодефицита человека высокой и подчеркнула, что ее разработка ведется на базе научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

«Россия использует все возможности для завершения разработки вакцины от ВИЧ», - отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила об активном участии России в совместной работе по разработке вакцин от ВИЧ, пояснив, что у Москвы есть «есть свои вакцины и свои прототипы».

По словам Поповой, свои прототипы есть не только у Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», но и ряда других российских научно-исследовательских центров.

Первого декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Согласно последним данным Роспотребнадзора, к 2020 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире сократилось на 23 %, на 39% за последние десять лет снизилось и количество смертей от СПИДа. В России также снижаются темпы прироста заболеваемости ВИЧ – инфекцией. Как подчеркнули в ведомстве, в 2019 году этот показатель снизился на 5,6 %, в 2018 году – на 2%.