«Отношение с надломом»: знакомая рассказал об убившей своего мужа модели

Убившая собственного мужа ножом модель из Москвы странно относилась к мужчинам. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала стилист Каролина Павловская, которая принимала участие в съемках девушки.

Трагедия произошла в ночь на 29 ноября, когда девушка ударила своего мужа ножом в грудь во время ссоры.

«Много лет назад я ее снимала, но я с ней не поддерживала дружеских отношений. Через месяц после съемки она позвонила и попросила разрешить ей приехать ко мне в гости. Я согласилась, она приехала и напилась у меня. Очень странно рассказывала о своих отношениях с мужчинами и вообще об отношении к жизни. Драматичная мадам, мне показалось, что в целом ее отношение к жизни было с надломом», - рассказала стилист.

Обвиняемая в убийстве 25-летняя модель отправлена в следственный изолятор до 28 января 2021 года.

Как рассказала мать задержанной, убитый супруг иногда поднимал руку на девушку. Сейчас ей грозит до 15 лет тюрьмы. Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии.