Путин обозначил Чайке актуальные проблемы в СКФО

Работа в Северо-Кавказском федеральном округе требует решения многих вопросов в социальной сфере, в области борьбы с терроризмом и коррупцией. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с Юрием Чайкой, которому он предложил пост полномочного представителя в СКФО.

По словам российского лидера, в округе очень много вопросов в социальной сфере - высокий уровень безработицы, а также «коррупционные проявления», которые влияют на уровень жизни и доходов граждан. Он добавил, что в СКФО есть и другие проблемы, в том числе в регионе сохраняют актуальность вопросы борьбы с терроризмом.

«Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится», - обратился Путин к Чайке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что экс-генпрокурору Юрию Чайке предложили стать полномочным представителем президента в СКФО. По словам представителя Кремля, формально указ о назначении Чайки пока не подписан.