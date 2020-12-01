Названо место похорон Ирины Антоновой

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и матерью. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Там отметили, что церемония прощания будет закрытой. Ирины Антоновой не стало накануне вечером на 99-м году жизни. Причины смерти и прочие подробности пока не разглашаются. Глубокие соболезнования в связи со смертью Антоновой выразил президент Владимир Путин.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, после чего ее назначили президентом музея. Она является лауреатом двух Государственных премий РФ, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и имеет множество других наград. Антонова также участвовала в Великой Отечественной войне.