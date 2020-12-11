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Более 150 тысяч россиян привились от коронавируса вакциной «Спутник V»

Валентина Пескова
06:24 11.12.2020
В Москве проходит массовая вакцинация медиков и учителей, а на этой неделе порядка 10 тысяч док вакцины отправят в Подмосковье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В России от инфекции COVID-19 с помощью отечественной вакцины «Спутник V» привились уже более 150 тысяч человек. Препарат, разработанный специалистами из центра имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ, состоит из двух компонентов, поэтому сама процедура проходит в два этапа с разницей в 21 день.

На этой неделе порядка 10 тысяч доз вакцины отправят в Подмосковье. Там уже развернуто 92 пункта для вакцинации.

Одновременно с этим в стране продолжают принимать и меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции. Так, в Севастополе из-за нестабильной эпидемиологический обстановки объявлены досрочные каникулы для школьников, они пройдут с 21 декабря по 15 января. А в Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом решено до 10 января продлить домашний режим для пожилых людей.

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