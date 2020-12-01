Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Психолог рассказала, как создать новогодний праздник для ребенка в условиях отмененных елок и утренников

Роман Захаров
16:20 01.12.2020
Специалист Наталья Наумова дала несколько советов по организации праздника в домашних условиях, а также рекомендовала россиянам изменить свое отношения к ограничениям по COVID-19.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pasja1000, Pixabay

В условиях отмененных из-за ограничений по коронавирусу новогодних елок и утренников многие родители задались сложным на первый взгляд вопросом о том, как развлечь своего ребенка во время предстоящих праздников и не превратить их в домашнее заточение для всей семьи с руганью и иными неприятными последствиями. Однако, как рассказала в беседе со «Звездой» детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова, решение этой проблемы существует, и оно проще, чем кажется.

«Чтобы Новый год прошел хорошо с детьми, нужно придумать какие-то общие интересные занятия. Нужно внутри семьи вспомнить какие-то памятные события, организовать собственный праздник. Для того чтобы праздник не переходил в ругань, не портился, очень важно простить друг друга и к ребенку отнестись с пониманием и не искать в нем недостатки. Надо воспринимать ребенка как радость. Радоваться за то, что он просто есть. Вспомните какие-то события, что были раньше, посмотрите фотографии, съездите на дачу или сделайте праздник с друзьями на улице. Всегда можно что-то придумать», - высказала свое мнение специалист.

Наталья Наумова также посоветовала не впадать в уныние из-за ограничений по коронавирусу, а вместо этого настроиться на позитивную волну, и тогда праздники будут ничуть не хуже тех, что были раньше. Ведь, как отметила психолог, все зависит от нашего восприятия и отношения к конкретной ситуации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ограничить праздничные мероприятия в новогодние дни в российских регионах, в которых отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Таким образом, по мнению чиновницы, удастся не допустить ухудшения ситуации с COVID-19 в стране во время праздников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:12 В стране и мире
Видео
Задержание протаранившего толпу людей в Трире попало на видео
16:22 В стране и мире
Видео
Названо место похорон Ирины Антоновой
15:11 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания предполагаемого казанского «душителя»
14:10 В стране и мире
«Не могу простить себя»: Ефремов написал письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова
12:05 В стране и мире
Видео
Сломанные деревья и упавшие столбы: кадры последствий разгула стихии на острове Русский
Популярное
Популярное
Видео
Уникальный «блинчатый» лед на реке под Кировом попал на видео
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.