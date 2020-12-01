Психолог рассказала, как создать новогодний праздник для ребенка в условиях отмененных елок и утренников

В условиях отмененных из-за ограничений по коронавирусу новогодних елок и утренников многие родители задались сложным на первый взгляд вопросом о том, как развлечь своего ребенка во время предстоящих праздников и не превратить их в домашнее заточение для всей семьи с руганью и иными неприятными последствиями. Однако, как рассказала в беседе со «Звездой» детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова, решение этой проблемы существует, и оно проще, чем кажется.

«Чтобы Новый год прошел хорошо с детьми, нужно придумать какие-то общие интересные занятия. Нужно внутри семьи вспомнить какие-то памятные события, организовать собственный праздник. Для того чтобы праздник не переходил в ругань, не портился, очень важно простить друг друга и к ребенку отнестись с пониманием и не искать в нем недостатки. Надо воспринимать ребенка как радость. Радоваться за то, что он просто есть. Вспомните какие-то события, что были раньше, посмотрите фотографии, съездите на дачу или сделайте праздник с друзьями на улице. Всегда можно что-то придумать», - высказала свое мнение специалист.

Наталья Наумова также посоветовала не впадать в уныние из-за ограничений по коронавирусу, а вместо этого настроиться на позитивную волну, и тогда праздники будут ничуть не хуже тех, что были раньше. Ведь, как отметила психолог, все зависит от нашего восприятия и отношения к конкретной ситуации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ограничить праздничные мероприятия в новогодние дни в российских регионах, в которых отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Таким образом, по мнению чиновницы, удастся не допустить ухудшения ситуации с COVID-19 в стране во время праздников.