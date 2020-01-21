Путин надеется, что новое руководство Генпрокуратуры использует наработки Чайки

Президент РФ выразил надежду, что новый руководитель Генеральной прокуратуры в своей работе будет пользоваться наработками своего предшественника, Юрия Чайки.

Сегодня на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности сенаторы задали свои вопросы Игорю Краснову. Он, в частности, рассказал, что разграничение надзора и следствия работает эффективно, кроме того, он не видит необходимости расширять полномочия прокуроров.

В ходе голосования по вопросу о кандидатуре Игоря Краснова члены обоих профильных комитетов единогласно рекомендовали палате утвердить его в должности генерального прокурора РФ.

Между тем, уже стало известно, кем будет работать и сам бывший генпрокурор. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин предложил Юрию Чайке стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.