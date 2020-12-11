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Экс-главу Петропавловска-Камчатского приговорили к 5,5 годам тюрьмы за взятки

Анна Берестовая
06:01 11.12.2020
Его брат также получил срок в три года и шесть месяцев лишения свободы.
Экс-главу Петропавловска-Камчатского приговорили к 5,5 годам тюрьмы за взятки
© Фото: pixabay.com

Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко приговорили к пяти с половиной годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Такую информацию сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-глава города добровольно покинул пост 27 ноября прошлого года. Позже стало известно, что его брат стал подозреваемым в деле о взяточничестве и посредничестве в даче взятки. В СК РФ заявили, что брат мэра частями передавал ему взятку, полученную за помощь в заключении муниципальных контрактов.

Уголовное дело против самого Виталия Иваненко было возбуждено 17 декабря того же года. Следствием были получены признательные показания от обвиняемого. Брат экс-мэра также был осужден и получил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.

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