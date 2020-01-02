Умер бывший глава NBA Дэвид Стерн

Дэвид Стерн был четвертым комиссаром Национальной баскетбольной ассоциации. Он находился на этой должности дольше всех предшественников - с 1984 по 2014 годы. К заслугам Стерна относят также то, что NBA стала глобальным брендом.

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