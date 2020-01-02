Умер бывший глава NBA Дэвид Стерн
Дэвид Стерн был четвертым комиссаром Национальной баскетбольной ассоциации.
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Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Дэвид Стерн умер на 78-м году жизни в среду, 1 января.
По данным пресс-службы NBA, Стерн был госпитализирован еще 12 декабря из-за кровоизлияния в мозг.
Дэвид Стерн был четвертым комиссаром Национальной баскетбольной ассоциации. Он находился на этой должности дольше всех предшественников - с 1984 по 2014 годы. К заслугам Стерна относят также то, что NBA стала глобальным брендом.