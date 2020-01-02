Железо и стекло: первые кадры с места столкновения двух автобусов на Путилковском шоссе

Опубликованы первые кадры с места столкновения автобуса и маршрутного такси на Путилковском шоссе в Подмосковье. Судя по ним, микроавтобус перевернулся и вылетел в кювет.

ДТП произошло сегодня утром. По данным источников в правоохранительных органах, в результате инцидента пострадали шесть человек, включая одного ребенка.

Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №1 города Красногорска. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.