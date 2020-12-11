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Кран и вынос через окно: как петербургских дельфинов готовили к переезду на берег Черного моря

Кирилл Васин
Павел Кутаренко
05:08 11.12.2020
Для подготовки к переезду дельфинов укладывали в ванны на несколько часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Обитатели петербургского дельфинария переезжают на берег Черного моря. Здание бассейна в Санкт-Петербурге находится в аварийном состоянии, поэтому и пришлось решиться на эту спецоперацию. Дельфинов погрузили в большие переноски и вынесли через окно.

Они понимают друг друга с полуслова. Владимир Сокольский занимается с дельфином по имени Марк с самого его рождения - уже 10 лет. Их обоих ждет дальняя дорога - и тренер заметно переживает. Несмотря на то, что Марка заранее подготовили к сложному переезду.

«Мы две недели до этого действия подготавливали их грамотно, в ванны укладывали на час, на два, на три, на четыре. Они психологически уже готовы к тому, что поедут», - сказал тренер морских млекопитающих Санкт-Петербургского дельфинария Владимир Сокольский.

Марк довольно громко реагировал на своеобразную воздушную прогулку - таких номеров в его программе еще не было. Дельфина на особых носилках перенесли при помощи крана - настоящая спецоперация.

В погрузке одного дельфина участвовали восемь человек. Это неудивительно, потому что операция действительно очень сложная - этот мальчик весит 200 килограмм.

Продолжение – в сюжете Павла Кутаренко.

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