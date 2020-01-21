Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО
Формально указ о его назначении пока не подписан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Экс-генпрокурору Юрию Чайке предложили стать полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что формально указ о назначении Чайки пока не подписан.
Двадцатого января Чайку освободили от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу.