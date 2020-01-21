Толстой перечислил, какие поправки в Конституцию больше всего ждут россияне

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой рассказал о том, какие поправки в Конституцию России больше всего ждут жители страны.

«Поправки, которые ждут наши избиратели, касаются двух вещей - индексации пенсии и недопустимости того, чтобы минимальная зарплата была ниже прожиточного минимума. Это вещи, которые связаны с социальным самочувствием общества, и это гарантии, которое социальное государство дает гражданам», - сказал он «Звезде».

Он отметил, что есть поправки, которые касаются устройства власти РФ, они тоже являются важными, ведь «фактически президент делегирует часть своих полномочий обществу, народу и их представителям в парламенте».

«Есть третья вещь, она, может быть, кому-то кажется академической, в примате международного права над национальным - это такая полуколониальная норма, которая в нашей Конституции существовала с 1993 года, на мой взгляд, абсолютно необоснованно, и сейчас не имеющая никакого смысла, она будет пересмотрена, и те решения международных органов, которые противоречат Конституции России, не будут действовать на территории России, это вклад в укрепление суверенитета нашей страны, возможность будущим поколениям решать самостоятельно свою судьбу», - добавил Толстой.

Напомним, во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию России. Законопроект с предлагаемыми изменениями в понедельник был внесен российским лидером в Госдуму.