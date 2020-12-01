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Роспотребнадзор подал в суд на организаторов массового концерта в Санкт-Петербурге

Ян Брацкий
15:36 01.12.2020
Глава ведомства Анна Попова назвала недопустимым проведение массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Vishnu R, Pixabay

Роспотребнадзор подал в суд на организаторов одного из концертов. Глава ведомства Анна Попова назвала массовые выступления недопустимыми в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее некоторые пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что на концерте рэпера Басты, который состоялся в минувшую пятницу в Санкт-Петербурге, многочисленные зрители не соблюдали прописанных противоэпидемиологических мер. На видеокадрах с мероприятия отчетливо видно, что поклонники творчества Басты не соблюдают социальную дистанцию.

«Ситуация, которая имела место в одном из городов РФ в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд», - цитирует РИА Новости слова Поповой.

Анна Попова потребовала от местного управления Роспотребнадзора уточнить все обстоятельства проведенного мероприятия и также принять необходимые решения.

В сложившейся ситуации глава ведомства назвала проведение массовых развлекательных мероприятий недопустимым. По мнению Поповой, скопление людей и отсутствие элементарных мер профилактики приведет к дальнейшему распространению COVID-19.

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