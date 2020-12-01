Роспотребнадзор подал в суд на организаторов массового концерта в Санкт-Петербурге

Роспотребнадзор подал в суд на организаторов одного из концертов. Глава ведомства Анна Попова назвала массовые выступления недопустимыми в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее некоторые пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что на концерте рэпера Басты, который состоялся в минувшую пятницу в Санкт-Петербурге, многочисленные зрители не соблюдали прописанных противоэпидемиологических мер. На видеокадрах с мероприятия отчетливо видно, что поклонники творчества Басты не соблюдают социальную дистанцию.

«Ситуация, которая имела место в одном из городов РФ в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд», - цитирует РИА Новости слова Поповой.

Анна Попова потребовала от местного управления Роспотребнадзора уточнить все обстоятельства проведенного мероприятия и также принять необходимые решения.

В сложившейся ситуации глава ведомства назвала проведение массовых развлекательных мероприятий недопустимым. По мнению Поповой, скопление людей и отсутствие элементарных мер профилактики приведет к дальнейшему распространению COVID-19.