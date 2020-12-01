Мурашко назвал процент свободных коек для больных коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что около 21% коек для больных коронавирусом в больницах России на данный момент свободны. По его словам, всего сейчас развернуто 276 тысяч коек по стране. Также глава ведомства добавил, что свободные реанимационные койки есть в достаточном количестве.

«Мы видим, что проблем с оказанием реанимационной защиты не существует. Но хочу отметить, что количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц все-таки увеличилось», - отметил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Также министр здравоохранения сообщил, что в России 79% заболевших COVID-19 проходят лечение в домашних условиях.

«В стационарных учреждениях находятся в общей сложности 217 тысяч пациентов, 16 тысяч пациентов - это с коронавирусной инфекцией, с подозрением на нее. И 16 тысяч пациентов с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики этиологического компонента развития данного заболевания», - сказал он.

Как заявил Мурашко, большинство регионов в стране обеспечивают амбулаторных пациентов с коронавирусом необходимыми медикаментами.

«Более 80% субъектов уже закрывают в полном объеме, но по 20 субъектам остается вопрос на контроле», - добавил министр.

По данным оперштаба, в России за сутки выявили 26 402 новых случая инфицирования коронавирусом. За минувшие 24 часа победить болезнь удалось 24 763 пациентам, скончались 569 человек.