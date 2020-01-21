Доступ к социально-значимым интернет-ресурсам в РФ станет бесплатным

Зайти на портал госуслуг и сайты всех федеральных и региональных органов власти в РФ можно будет абсолютно бесплатно с 1 марта 2020 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минкомсвязи РФ Константин Носков.

Как пояснили в ведомстве, таким образом трафик для абонентов не будет тарифицироваться, и пользователь сможет заходить на данные сайты в Интернете, даже если у него на балансе ноль рублей.

«Это первый шаг по реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент РФ в послании Федеральному собранию», - сообщили в Минкомсвязи.

С посланием к Федеральному собранию глава государства обратился 15 января. Одним из его пунктов стал проект «Доступный интернет». Согласно идее Владимира Путина, граждане РФ должны иметь бесплатный доступ к социально-значимым российским интернет-сервисам, поскольку всемирная Сеть сегодня стала повседневной необходимостью.