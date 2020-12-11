Журнал Time назвал претендентов на звание «Человек года-2020»

Американский журнал Time назвал список претендентов на звание «Человека года» в 2020. В нем оказалось всего четыре кандидата, среди которых отсутствуют граждане иностранных государств.

Из политической сферы были выбраны Джо Байден и Дональд Трамп, противостояние которых на президентских выборах стало главным событием года в данной сфере для США. Также в список вошел главный инфекционист страны Энтони Фаучи вместе с медиками, в первых рядах сражавшихся с COVID-19.

Последним в шорт-лист в качестве претендента было включено «Движение за расовую справедливость», возникшее после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

Ранее журнал Time назвал 2020 год «худшим годом в истории». Текущий год, в частности, сравнили с периодами двух мировых войн и пандемии гриппа 1918 года.