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Журнал Time назвал претендентов на звание «Человек года-2020»

Анна Берестовая
05:29 11.12.2020
В шорт-лист издания вошли четыре кандидатуры.
Журнал Time назвал претендентов на звание «Человек года-2020»
© Фото: Ken Cedeno - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress

Американский журнал Time назвал список претендентов на звание «Человека года» в 2020. В нем оказалось всего четыре кандидата, среди которых отсутствуют граждане иностранных государств.

Из политической сферы были выбраны Джо Байден и Дональд Трамп, противостояние которых на президентских выборах стало главным событием года в данной сфере для США. Также в список вошел главный инфекционист страны Энтони Фаучи вместе с медиками, в первых рядах сражавшихся с COVID-19.

Последним в шорт-лист в качестве претендента было включено «Движение за расовую справедливость», возникшее после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

Ранее журнал Time назвал 2020 год «худшим годом в истории». Текущий год, в частности, сравнили с периодами двух мировых войн и пандемии гриппа 1918 года.

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