Шведские ученые научились диагностировать болезнь Альцгеймера по анализу крови

Ученые в Швеции научились диагностировать болезнь Альцгеймера после проведения анализа крови. Как сообщает Mirror, результаты исследования предсказывают развитие будущих нарушений в головном мозге в 90% случаев.

Метод основан на выявлении в крови определенных химических веществ. Так, при проведении тестирования в плазме крови определяют наличие двух специфических белков - бета-амилоида и тау-белка. Именно их скопление в головном мозге в виде сгустков разрушает нейроны и в конечном счете становится причиной спутанности сознания и потери памяти.

Как пояснили ученые, человечеству пока не удалось продвинуться в лечении болезни Альцгеймера, потому что соответствующие препараты начинают назначаться тогда, когда состояние уже сложно поддается корректировке. Ранняя диагностика заболевания поможет решить эту проблему.

Команда шведских ученых под руководством доктора Маттссон-Карлгрена из Лундского университета опробовала свой метод более чем на 550 участниках в возрасте от 60 до 70 лет. Наблюдая в течение четырех лет за изменением показателя двух молекул, P-tau181 и NfL, исследователям удалось в 89% случаев верно предсказать развитие болезни.

Авторы работы признаются, что на данном этапе требуются дополнительные испытания, и говорить о возможности применения этого анализа в повседневной клинической практике пока не приходится. Однако в ближайшие несколько лет тесты такого рода станут частью диагностической оценки когнитивных проблем.