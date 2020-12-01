Опубликованы кадры задержания предполагаемого казанского «душителя»

Министерство внутренних дел опубликовало видео задержания человека, за которым оперативники охотились несколько лет. Спецоперация при участии сотрудников ФСБ увенчалась успехом в Республике Татарстан.

Задержанный подозревается в серии убийств пожилых людей, совершенных в Приволжском округе в 2011-2012 годах. Более 20 одиноких пенсионерок были задушены неизвестным в собственных квартирах.

«Представляясь работником ЖКХ или социальных служб, он беспрепятственно проходил в их квартиры. Совершив убийство, похищал сбережения пенсионерок и скрывался», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследуя череду убийств, полицейские разослали ориентировки во все подразделения МВД по республике. Поиски не прекращались ни на один день.

«Кроме того, с мест преступлений удалось изъять генетический материал предполагаемого преступника. Комплекс проведенных экспертиз позволил установить личность подозреваемого. Сегодня он был задержан в квартире на улице Главной города Казани», - добавила Волк.

Подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранителей и отбывал наказание. Освободился летом 2010 года. В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственные органы.