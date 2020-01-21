СМИ: Boeing скрывал причины авиакатастрофы 11-летней давности

Компания Boeing скрыла неполадки, которые привели к авиакатастрофе в Нидерландах в 2009-м году. Как утверждает издание The New York Times, проблемы, ставшие причиной запрета на полеты Boeing 737 MAX, обнаружили еще 11 лет назад после жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании под Амстердамом.

По официальной версии, причиной аварии стал сбой в работе датчика высоты. Но сотрудники Боинга эти риски недооценили и не выдали пилотам инструкций. В официальном отчёте внимание на этом не заостряли. Из окончательного доклада все претензии в адрес производителя были убраны.

Виноват был не только экипаж - решения Boeing, в том числе дизайнерские просчеты при конструировании лайнера и ошибочные оценки безопасности, также способствовали аварии на рейсе авиакомпании Turkish Airlines. Однако из окончательного доклада комиссии Нидерландов были убраны претензии в адрес производителя, что объяснялось давлением со стороны представителей Boeing и ряда американских чиновников.