Стало известно о новых сериалах по «Звездным войнам»

Президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сообщила о целом ряде новых сериалов по знаменитой фантастической киновселенной «Звездные войны». Их создают для сервиса Disney+.

В ходе конференции для инвесторов президент отметила, что идет работа над сериалами «Асока» и «Рейнджеры Новой Республики», которые будут связаны с нашумевшим «Мандалорцем», передает РИА Новости.

Также готовятся к выпуску сериалы «Андор», «Кеноби», «Приспешник» и «Лэндо», полнометражный фильм «Отряд-изгой». Помимо прочего, зрителей ждут мультсериал «Плохая партия» и мультфильм «История дроида».

Ранее главным героем во всей истории киноиндустрии был признан знаменитый ученый, путешественник и искатель приключений Индиана Джонс. Персонаж американской приключенческой франшизы, сыгранный актером Харрисоном Фордом, стал лидером опроса читателей журнала Empire. На втором месте оказалась героиня Сигурни Уивер из саги «Чужой» прапорщик Эллен Рипли. Третьим героем истории кино стал Железный человек, исполненный Робертом Дауни-младшим. В десятку лидеров также вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер и Принцесса Лея из «Звездных войн», между которыми расположился знаменитый Бэтмен, а также Агент 007, Супермен и Черная пантера.