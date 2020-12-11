Индивидуальный подход и современные методики: как проходит реабилитация после COVID-19 в комплексах Минобороны РФ

В лечебных и санаторно-курортных комплексах Минобороны проводится реабилитация пациентов, перенесших COVID-19. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого человека с учетом тяжести перенесенного заболевания и ведущих патогенетических синдромов. Развитая сеть центров восстановительной медицины, протянувшаяся от Калининграда до Дальнего Востока, позволяет оказывать помощь пациентам в непосредственной близости от мест их проживания.

Так, во втором филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского в Химках в программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной и дыхательной гимнастики, ингаляционной терапии и с применением интерференционными токами, нормализующими тонус крупных и мелких сосудов.

Применяются паровоздушные углекислые ванны. Для устранения явления кислородного голодания в поврежденных органах и тканях используется гипербарическая оксигенация - метод лечения кислородом под повышенным давлением в медицинской барокамере.

Размещение пациентов осуществляется в отделении медицинской реабилитации, в комфортабельных одно- и двухместных палатах с возможностью кислородной поддержки, оборудованных функциональными кроватями и всем необходимым. Емкость Центра составляет 400 койкомест.

В Сакском военном санатории имени Н.И. Пирогова имеется два палатных отделения на 130 коек, физиотерапевтическое отделение с грязе- и водо- лечением, отделение лечебной физкультуры с бассейном лечебного плавания, отделениями диагностическим, лабораторным, рентгенологическим, эндоскопическим, рефлексотерапии, психотерапевтическим.

В подмосковном военном санатории «Архангельское» отделение реабилитации состоит из 50 коек, Центра восстановительной медицины, с кабинетами рефлексотерапии, гипербарической оксигенации, фитотерапии и физиотерапевтического отделение. В восстановлении пациентов с COVID-19 задействован уникальный лечебный бассейн с водой, поступающей из собственной скважины с глубины более одного километра.

Ранее заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал, что во время восстановления после коронавирусной инфекции в первую очередь следует обратить внимание на дыхательную систему. Длительность реабилитации может составлять от двух месяцев и более.