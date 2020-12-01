Глава Роспотребнадзора призвала ограничить новогодние празднования из-за пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ограничить праздничные мероприятия в новогодние дни в российских регионах, в которых отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Попова надеется, что после новогодних праздников ситуация с коронавирусом в России не ухудшится.

«Очень хочется надеяться, что праздники и праздничные дни после новогоднего праздника... их грамотное проведение и четкое противоэпидемиологическое соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее, сохранить жизни и здоровье населения», - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем глава ведомства отметила, что темпы распространения инфекции в России постепенно замедляются. Попова сообщила, что в 62 регионах страны коэффициент распространения COVID-19 меньше или равен единице, сообщает ТАСС.

Из новых заболевших 40 процентов приходится на Москву и Санкт-Петербург, добавила глава ведомства.