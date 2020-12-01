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Глава Роспотребнадзора призвала ограничить новогодние празднования из-за пандемии

Ян Брацкий
14:50 01.12.2020
Согласно последним данным оперативного штаба, в России в течение суток выявили 26 402 новых заболевших.
Глава Роспотребнадзора призвала ограничить новогодние празднования из-за пандемии
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ограничить праздничные мероприятия в новогодние дни в российских регионах, в которых отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Попова надеется, что после новогодних праздников ситуация с коронавирусом в России не ухудшится.

«Очень хочется надеяться, что праздники и праздничные дни после новогоднего праздника... их грамотное проведение и четкое противоэпидемиологическое соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее, сохранить жизни и здоровье населения», - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем глава ведомства отметила, что темпы распространения инфекции в России постепенно замедляются. Попова сообщила, что в 62 регионах страны коэффициент распространения COVID-19 меньше или равен единице, сообщает ТАСС.

Из новых заболевших 40 процентов приходится на Москву и Санкт-Петербург, добавила глава ведомства.

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