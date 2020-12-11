Гарант стабильности региона: российская военная полиция ведет наблюдение за прекращением огня на Голанских высотах

Колонна военной полиции выдвинулась на Голанские высоты, на один из самых проблемных участков границы. Территориальный спор между Сирией и Израилем не прекращается после «Шестидневной войны» 1967 года. Армия еврейского государства тогда захватила часть плодородных земель и объявила эту территорию своей. ООН же признает это частью арабской республики. Чтобы не допустить нового военного конфликта здесь создали буферную зону.

Российский наблюдательный пункт находится на высоте свыше 1 400 метров над уровне моря. Рядом Ливан, дорога в Палестину, Иордания, за горой - Израиль. Там же, по хребту, проходит линия «Альфа». У подножия - линия «Браво», а все что между - демилитаризованная зона, в которой не могут располагаться никакие войска.

Демилитаризованная зона не безлюдна, там живут сирийские граждане. Выращивают оливки, фрукты и пасут скот. Но такую мирную картину можно наблюдать с 2018 года. Во время последней войны эти территории заняли боевики, и тысячам мирных жителей пришлось стать беженцами. Радикалов изгнали, а гарантом стабильности в регионе стали в том числе и российские войска.

«Задачи - наблюдение за прекращением ведения огня, демонстрация присутствия вооруженных сил РФ в Сирии, и, самая главная задача, - это сохранение жизни и здоровья военнослужащих России», - сказал командир взвода военной полиции Андрей Малышев.

Пейзажи могут создать ложное чувство безопасности, но те, кто несет здесь службу, понимают, что все может измениться в любой момент. Интересы слишком большого количества сторон сошлись в одной точке.

У группы быстрого реагирования всего несколько минут, чтобы получить оружие и выдвинуться в точку, где замечены нарушители. Причем военным приходиться одновременно быть и дипломатами. Никогда не знаешь, с какой целью люди появляются в демилитаризованной зоне. Возможно, просто заблудились, а может быть целенаправленная провокация. Все возможные сценарии отрабатываются на учениях.

Жители окрестных деревень уже привыкли к тому, что несколько маршрутов патрулируют российские военные. Дети ждут колонну с триколором.

«Дети практически каждый день выходят к этому месту. Это уже такая традиция у нас сложилась. Если они слышат, что едет военная колонна, значит сегодня им привезут сладости или фрукты. Мы искренне благодарны военным за такое внимание», - сказал местный житель Сабхи Джумма.

Эль-Кунейтра, часть которой занимает Голанские высоты, дольше всех из южных провинций оставалась под властью боевиков. Сейчас на восстановление разрушенных домов и инфраструктуры из дефицитного бюджета сирийское правительство выделяет миллионы долларов, но одна из главных причин, почему десятки тысяч человек возвращаются на родную землю - это безопасность, которую обеспечивают и российские войска.