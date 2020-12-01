Кабмин РФ утвердил стратегию развития здравоохранения на пять лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин утвердил стратегию развития здравоохранения на ближайшие пять лет. Об этом он рассказал во время онлайн-заседания координационного совета.

По словам политика, сейчас ситуация с коронавирусом во многих регионах остается напряженной. Мишустин отметил, что в больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с коронавирусом и расходы на эти цели также увеличиваются.

Также премьер-министр поручил продлить выделение бесплатных лекарств для больных с коронавирусом и подготовить соответствующий проект распоряжения. По словам Мишустина, для того, чтобы снизить нагрузку на лечебную сеть, надо грамотно организовать оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, которые лечатся дома.

Ранее премьер-министр РФ потребовал установить приемлемую цену на вакцину от коронавируса. Для проведения массовой вакцинации потребуется четкая координация действий на всех уровнях, также отметил Михаил Мишустин