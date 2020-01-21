Последняя возможность не упустить «Твой шанс»: голосование конкурса завершается 22 января

Конкурс «Новая Звезда. Твой шанс!» подходит к концу. 22 января в полдень завершится прием заявок, будут подведены итоги голосования, и на следующий день «Звезда» объявит победителя.

Таким образом, остается последний шанс выиграть 100 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе необходимо было исполнить песню любого исполнителя из проекта «Новая звезда» и разместить видео в Instagram.

Напомним, в конкурсе могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 16 лет, являющиеся пользователями Instagram. Для этого в период его проведения со 2 января по 22 января 2020 года подписаться на официальный аккаунт «Новая Звезда. Твой шанс!» в Instagram https://www.instagram.com/new_star_tv и любой иной аккаунт Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020».

Под конкурсным постом на странице @new_star_tv нужно поставить комментарий: «Участвую!». Затем прослушать один из файлов с записанной фонограммой песни и записать собственное исполнение одной из песен с использованием фонограмм. Получившееся произведение опубликовать на своей странице в сети Instagram с комментарием «Я - Новая Звезда» и хештегами: #НОВАЯЗВЕЗДА2021; #NEWSTARTV, #ТВОЙШАНС2021, #НОВАЯЗВЕЗДАТВОЙШАНС #NEWSTARКОНКУРС#СПОЙНАСТО. Организаторы прослушают опубликованные исполнения песен и определят победителя.

Конкурс «Новая Звезда. Твой шанс!» проводится для популяризации Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020», который завершился 13 января. По результатам зрительского голосования его победителем стал представитель Калмыкии Лиджи Горяев.