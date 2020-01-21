Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании должности зампреда СБ России
Зампредседателя будет назначать и освобождать от должности глава государства.
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении в Совбезе РФ должности заместителя председателя.
Как говорится на сайте нижней палаты парламента, зампредседателя Совета Безопасности будет назначать и освобождать от должности глава государства.
Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы был внесен Владимиром Путиным.
Напомним, 15 января правительство России ушло в отставку. В связи с этим российский лидер предложил бывшему премьеру Дмитрию Медведеву пост зампредседателя Совбеза.