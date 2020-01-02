Назначен временный поверенный в делах США на Украине

Временным поверенным в делах США на Украине стала заместитель главы миссии в американском посольстве Криситна Квин. На этом посту она сменила Уильяма Тейлора.

В своем обращении, опубликованном на YouTube-канале посольства США в Киеве, Квин отметила, что Соединенные Штаты стремятся к усилению поддержки Украины. Она добавила, что дипломаты готовы продолжать сотрудничество с украинским правительством и поддерживать реформы в стране, а также помогать ей выстраивать «процветающее европейское будущее».

Предыдущий поверенный Тейлор занимал должность с июня 2019 года. В прощальном видеообращении он назвал время, проведенное в Киеве, «невероятным».