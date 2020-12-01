Президента Русского географического общества впервые выберут онлайн-голосованием. Это произойдет по итогам XVI съезда РГО, который открывается во вторник, 1 декабря, и продлится четыре дня. Из-за сложной эпидемиологической обстановки съезд проходит дистанционно.

Единственным кандидатом, выдвинутым на должность главы организации, стал действующий президент - Сергей Шойгу. Для переизбрания он должен будет набрать не менее двух третей голосов. Всего в мероприятии примут участие 218 делегатов.

Накануне открытия съезда Сергей Шойгу с приветствием обратился к участникам. Он поблагодарил их за большую работу, проделанную за шесть лет, которые прошли со времени предыдущего съезда, а также выразил уверенность в готовности РГО реагировать на новые вызовы, встающие перед Россией в сфере науки и сохранения природных богатств.