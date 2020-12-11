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В России запретят размещать в подвалах склады и производства

Анна Берестовая
04:20 11.12.2020
Ранее подобный запрет распространялся лишь на технические помещения, чердаки и вентиляцию.
В России запретят размещать в подвалах склады и производства
© Фото: Валерий Мельников РИА Новости

С 1 января следующего года на территории России вступит в силу официальный запрет на размещение производств и мастерских в подвальных и цокольных этажах. Также подобные помещения нельзя будет использовать для детских центров и складов мебельной продукции.

Ранее подобный запрет распространялся лишь на технические помещения, чердаки и вентиляцию. Помимо этого, при отсутствии соответствующих документов, на цокольных и подвальных этажах будет незаконно организовывать залы для спортивных и торжественных мероприятий.

За нарушения данных противопожарных ограничений предусмотрены варианты наказания в виде предупреждения, штрафа или приостановки деятельности организации. Об этом пишет ТАСС. Новые правила будут действовать до 2026 года.

Ранее сообщалось, что в соответствии с новыми правилами пожарной безопасности решетки на окнах подвалов должны открываться. Кроме того, на балконах и лоджиях нельзя будет оставлять непотушенные сигареты и свечи.

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