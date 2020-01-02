Шаг в бездну: два экстремала из Красноярска прыгнули с парашютом с балкона жилой высотки

Два жителя Красноярска прыгнули с парашютом с балкона 24 этажа. Таким образом молодые люди решили отметить Новый год.

Экстремальный прыжок и подготовка к нему попали на видео случайных очевидцев, которые снимали происходящее их окна напротив. Мужчины прыгали по очереди. Оба приземлились благополучно.

В комментариях к ролику в социальных сетях мнения разделились. Одни восхищаются мужеством сибиряков, другие считают, что подобные развлечения несут неоправданный риск для жизни.