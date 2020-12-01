В декабре жители Земли увидят полное солнечное затмение и два звездопада

В декабре жители Земли смогут наблюдать сразу несколько астрономических событий. В их числе - полное солнечное затмение, два звездопада и редчайшее соединение Юпитера и Сатурна на небосводе.

Полное затмение Солнца произойдет 14 декабря в 19.13 мск и продлится 130 минут. Однако из России увидеть его будет нельзя - оно будет наблюдаться на территории Чили (чилийский Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). Частичные фазы затмения будут видны в других частях Южной Америки, а также в Полинезии, Антарктиде и Африке.

В ночь на 15 декабря пройдет метеоритный дождь из созвездия Близнецы - пик потока Геминиды. Видимость будет благоприятная, так как Луна в фазе новолуния отсутствует на ночном небе, сообщили в Московском планетарии.

В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, ожидается звездопад из созвездия Малая Медведица - пик метеорного потока Урсиды. Кроме того, этой ночью произойдет редчайшее астрономическое событие - соединение на небосводе Юпитера и Сатурна. В последний раз так близко на небе их можно было видеть 794 года назад - 4 марта 1226 года.