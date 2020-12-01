В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве более 30 пожилых женщин

В Казани задержали подозреваемого в убийстве более 30 пожилых женщин в Приволжском федеральном округе. Предполагаемый преступник уже дал показания.

По данным следствия, мужчина с 2011 по 2012 год в Татарстане и соседних регионах убивал женщин преклонного возраста. Под видом работника ЖКХ он проникал в квартиры к одиноко проживавшим жертвам, душил их, после чего забирал драгоценности, деньги и скрывался.

Как известно, убийцу искали несколько лет, а в 2017 году за помощь в поимке и установлении его личности было предложено 3 млн рублей.