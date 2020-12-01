«Не могу простить себя»: Ефремов написал письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова

Российский актер Михаил Ефремов отправил письмо с извинениями и соболезнованиями вдове погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.

«Маргарита Захарова передала мне письмо от Михаила Ефремова, которое он написал им из СИЗО. В нем он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения», - подчеркнул адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

По словам адвоката, это письмо показалось искренним и человечным. Добровинский подчеркнул, что в нем были те слова, которые Ефремову следовало бы сказать изначально, передает РИА Новости.

В своем письме артист говорит о том, что сотни раз пытался написать Захаровой, но «никак не мог подобрать верные слова».

«Я выражаю вам глубочайшее соболезнование и искренне прошу у вас прощения», - пишет артист.

Ефремов подчеркнул, что не может простить себя за то, что произошло, и за то, что по его вине «погиб хороший мужик».

Напомним, в июне этого года в Москве Михаил Ефремов на своем авто выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. В итоге Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.

Ранее в Сети были опубликованы первые фотографии актера Михаила Ефремова из белгородского СИЗО-3 УФСИН, где он находился до того, как был направлен в колонию. Находясь в изоляторе, актер присутствовал на молебне митрополита Иоанна в храме Святителя Николая Чудотворца, который расположен на территории СИЗО.