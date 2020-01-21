В Кремле объяснили темпы подготовки поправок к Конституции

В Кремле прокомментировали темпы подготовки поправок к Конституции РФ.

«Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке», - ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, выполнение озвученных главой государства инициатив не будут отложены в «долгий ящик», а реализуются в «приоритетном порядке». Однако четких сроков Песков не назвал.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию. Смысл этих поправок заключается в повышении роли гражданского общества и политических партий. Законопроект с предлагаемыми изменениями был в понедельник внесен главой РФ в Госдуму.

В рабочую группу, которая занимается изменениями в главном законе страны, вошли специалисты из разных сфер жизни.