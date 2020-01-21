Краснов назвал эффективным разграничение надзора и следствия

Кандидат на должность генпрокурора РФ Игорь Краснов заявил, что речи об изменениях после реформы о разделении следствия и надзора нет.

«Я считаю, что реформа была эффективная, следствие и надзор были разделены. И ни у одного органа нет стольких полномочий - и надзор, и следствие», - сказал Краснов, выступая в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что инструментарий Генеральной прокуратуры в части надзора достаточен.

Ранее отставку главы Генпрокуратуры Юрия Чайки поддержали единогласно оба комитета верхней палаты - по конституционному законодательству и государственному строительству, а также комитет по обороне и безопасности.

Кандидатуру заместителя председателя СК РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора России внес на рассмотрение Совфеда президент России Владимир Путин 20 января.