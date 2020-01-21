В Москве ожидаются сильный ветер и гололедица

В Москве спасатели предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду, мокром снеге и гололедице с утра вторника до утра среды.

«Ночью и утром 22 января местами мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», - сказано в сообщении главка МЧС.

Спасатели порекомендовали водителям снижать скорость движения на дорогах, увеличивать дистанцию между транспортными средствами, а также избегать внезапных маневров и не парковаться рядом со слабоукрепленными конструкциями и деревьями.