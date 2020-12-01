СМИ: студентов МПГУ эвакуируют из-за задымления
Задымление наблюдается в здании университета по проспекту Вернадского.
© Видео: Москва с огоньком | Новости Москвы vk © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
Студентов Московского государственного педагогического университета эвакуируют из-за задымления в здании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Эвакуация проходит по адресу проспект Вернадского, 88. Ее выполняют пожарно-спасательные подразделения. По данным собеседника агентства, эвакуируют около 30 человек.
В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что незначительное задымление наблюдается на первом этаже здания.