СМИ: студентов МПГУ эвакуируют из-за задымления

Студентов Московского государственного педагогического университета эвакуируют из-за задымления в здании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Эвакуация проходит по адресу проспект Вернадского, 88. Ее выполняют пожарно-спасательные подразделения. По данным собеседника агентства, эвакуируют около 30 человек.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что незначительное задымление наблюдается на первом этаже здания.