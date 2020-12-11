Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса

Представляющими наибольшую опасность распространителями COVID-19 являются люди, которые контактируют с окружающими в замкнутых пространствах на протяжении достаточно долгого времени. Такое мнение высказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Риски особенно возрастают, если в помещении плохая вентиляция и отсутствуют специальные устройства по дезинфекции воздуха. Также влияет на распространение коронавируса несоблюдение социальной дистанции.

«Классический пример — общественный транспорт», - подметил он в беседе с «Лентой.ру».

Такое, как полагает ученый, происходит в связи с тем, что люди нарушают главное правило – оставаться на самоизоляции при обнаружении признаком респираторной болезни. Так, к примеру, женщина в Южной Корее стала суперраспространителем инфекции. Из-за нее COVID-19 заразились 1200 человек.

Ранее доктор медицинских наук объяснила, что меньшее число заболевших сокращает вероятность мутации коронавируса. Она отметила, что среди модификаций болезни может появиться такая, опасность которой значительно превзойдет опасность других штаммов.