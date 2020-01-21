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Клишас исключил стремление России к изоляции с помощью поправок в Конституции

Александра Арсентьева
13:45 21.01.2020
По его словам, рабочая группа исходит из позиции президента - верховенство и высшая юридическая сила Конституции должны быть обеспечены на всей территории РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Россия не стремится к изоляции и после изменений в Конституцию будет выполнять все международные обязательства. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Положения 15 статьи Конституции остаются неизменны. Российская Федерация последовательно будет выполнять все международные соглашения, но как сказано в президентском проекте сейчас, если истолкование этих международных соглашений будет противоречить Конституции, будет нарушать конституционную идентичность РФ, нарушать наш суверенитет, то в таком случае необходимо, чтобы конституционный суд четко определил, можем ли мы следовать такого рода соглашениям, есть ли противоречия Конституции», - сказал Клишас.

По его словам, рабочая группа исходит из позиции президента - верховенство и высшая юридическая сила Конституции должны быть обеспечены на всей территории РФ.

«Та формулировка, которая была предложена, эту проблему решает, но юристы и конституционалисты дополнительно дают нам свои комментарии и замечания, мы с этим будем продолжать работать. Подчеркну, мы не идем к какой-то изоляции, мы не стараемся уйти от исполнения наших международных организаций. Мы будем отстаивать наш суверенитет и конституционно-правовую идентичность так, как это делает последние годы конституционный суд РФ, которые являются частью нашей правовой реальности и правовой системы», - добавил он.

Клишас отметил, что хотелось бы, чтобы это общероссийское голосование было построено на тех же принципах, на которых было построено голосование в ходе последней президентской кампании.

«Самое главное - это доверие людей к результатам процедуры», - подчеркнул он.

В понедельник Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию РФ. Рабочая группа по работе над изменениями в главном законе страны собирается работать над поправками ко второму чтению законопроекта.

В воскресенье сопредседатели рабочей группы рассказали, что предложения о внесении изменений в российскую Конституцию, с которыми президент выступил во время послания Федеральному Собранию, были сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

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