Минтруд хочет упростить установление первичной инвалидности

Минтруд предложил изменить временные методические рекомендации, связанные с установлением первичной инвалидности. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к проекту, если медорганизация впервые направляет на медико-социальную экспертизу человека, имеющего заболевания, «содержащиеся в приложении к правилам», если ранее были проведены обследования, которые подтвердили их и степень выраженности, в направлении на экспертизу организация должна указать основные данные о состоянии здоровья направляемого, «отражающие степень выраженности нарушенных функций органов и систем». Новые обследования, содержащиеся в перечне, не проводятся.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры оформления инвалидности. В соответствии с документом, гражданам больше не придется повторно обращаться в поликлинику с результатами медицинских обследований для уточнения направления. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику, указывая, каких именно данных не хватает.