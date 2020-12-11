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Минтруд хочет упростить установление первичной инвалидности

Кирилл Васин
03:40 11.12.2020
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, люди столкнулись со сложностями в проведении обследований.
Минтруд хочет упростить установление первичной инвалидности
© Фото: Максим Блинов РИА Новости

Минтруд предложил изменить временные методические рекомендации, связанные с установлением первичной инвалидности. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к проекту, если медорганизация впервые направляет на медико-социальную экспертизу человека, имеющего заболевания, «содержащиеся в приложении к правилам», если ранее были проведены обследования, которые подтвердили их и степень выраженности, в направлении на экспертизу организация должна указать основные данные о состоянии здоровья направляемого, «отражающие степень выраженности нарушенных функций органов и систем». Новые обследования, содержащиеся в перечне, не проводятся.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры оформления инвалидности. В соответствии с документом, гражданам больше не придется повторно обращаться в поликлинику с результатами медицинских обследований для уточнения направления. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику, указывая, каких именно данных не хватает.

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