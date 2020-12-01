В стране и мире В Кремле заявили, что Путин не принимает свои решения в противовес оппозиции Виктория Ивашечкина Ранее президент РФ подчеркивал, что оппозиционные политики должны не голословно критиковать власть, а иметь четкое представление, как решить ту или иную проблему. © Фото: Пресс-служба президента РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава страны Владимир Путин никогда не принимает решения в противовес оппозиционным силам. «Эти позиции не учитываются», - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о том, принимает ли президент решения в противовес оппозиционерам, передает ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что несистемная оппозиция не является врагом государства. Российский лидер подчеркнул также, что политики, включая оппозиционных, должны не голословно критиковать власть, а иметь четкое представление, как решать стоящие перед страной проблемы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика