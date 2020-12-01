В стране и мире На юго-востоке Подмосковья столкнулись 13 автомобилей Анна Панцулая Как сообщается, пострадавших в аварии нет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: YouTube, Лыткарино Онлайн Тринадцать автомобилей, включая две маршрутки, столкнулись на Лыткаринском шоссе в Московской области. Одна из машин улетела в кювет. На месте происшествия образовался сильный затор. «В 07.20 на Лыткаринском шоссе произошло ДТП с участием 13 автомобилей. Пострадавших нет, движение затруднено», - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону. По предварительным данным, причиной такого массового дорожно-транспортного происшествия могла стать гололедица. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика